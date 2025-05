Dopo la protesta da parte dei residenti nella zona di Matterella alta (Ferentillo), che denunciano il degrado causato dalla scarsa cura per la sistemazione dell’immondizia, un’altra protesta giunge da altri cittadini di Precetto che evidenziano, ancora una volta, lo stato in cui versano i vicoli per la cattiva cura e manutenzione causata dalla crescita del verde spontaneo.

«In via dell’ arco – affermano alcuni di loro – c’è di tutto, nessuno sistema neanche le cose di loro proprietà in questa zona, che è una delle più antiche e storiche del paese, frequentata da turisti per via del museo delle mummie. Non accettiamo lezioni di educazione civica da nessuno – proseguono – tantomeno da chi è deputato al controllo. Il nostro paese è a vocazione turistica, e mostrarsi in questo modo ai turisti e visitatori è assolutamente indegno. Nessuno vuole screditare il paese – concludono – ma siamo stanchi di questo lassismo e menefreghismo da parte di chi dovrebbe tutelare il nostro territorio i vicoli, i fossi le mura medievali. I cittadini protestano ed è giusto che lo facciano, ma purtroppo nessuno interviene».