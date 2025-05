Ancora segnalazioni da Ferentillo per il degrado, esito delle condotte di alcuni residenti, relativo sia ai rifiuti che alla manutenzione del verde. «In centro – attaccano alcuni residenti – ci sono contenitori traboccanti di materiale da giorni, con i rifiuti finiti all’esterno e sparsi dagli aninali in giro, fra vicoli e strade. Tutto ciò accanto a luoghi molto frequentati e punti di aggregazione». Sul tema del verde, aggiungono, «il parcheggio a Matterella alta, sotto la rocca altomedievale, è impenetrabile per la presenza di erbacce rovi e rettili. Abbiamo espresso le nostre rimostranze alle autorità competenti ma nulla è cambiato. E la situazione, con il passare dei giorni, si fa sempre più preoccupante anche a livello sanitario. Non è certo un bel biglietto da visita per il turista che visita il nostro paese». Da Asm, puntualizzando, fanno sapere che l’azienda non può intervenire perché l’abbandono dei rifiuti è un reato penale. E prima di rimuovere i materiali, occorre l’autorizzazione della polizia giudiziaria a valle delle indagini eventualmente attivate.

