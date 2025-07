Polemica a Ferentillo (Terni) per la situazione dei fossi che attraversano i due nuclei abitati di Matterella e Precetto, che compongono il paese della Valnerina. La ghiaia portata a saturare in alcuni tratti il letto del fosso di Ancaiano – spiegano alcuni residenti – va ad unirsi all’altro problema, «dato dalla vegetazione che sta crescendo a dismisura, invadendo ogni cosa e raggiungendo in alcuni tratti anche la steccionata che costeggia la strada sovrastante». I residenti in questione denunciano «avvistamenti di rettili e ratti oltre a scorrerie notturne di cinghiali». Il fosso è situato, verso la foce, proprio nelle immediate vicinanze dell’abitato. Un torrente alluvionale che in alcuni periodi dell’anno ha visto una grande portata d’acqua. In molti ricordano le piene di questo fosso che in passato, in alcuni momenti, ha fatto veramente paura.