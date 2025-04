Ritorna la polemica dal sapore estivo sulla situazione dei tratti di fossi che attraversano i due nuclei abitati di Precetto e Matterella, a Ferentillo. In attesa delle manutenzioni da parte degli enti preposti, diversi cittadini della zona si dicono preoccupati delle condizioni dei fossi in questione, in particolare in relazione a precipitazioni consistenti, sempre più frequenti.

Il fosso di Precetto, in particolare, da qualche tempo viene utilizzato come ‘laboratorio’ per la riproduzione della trota fario. Da qui la necessità di una manutenzione costante, soprattutto per le sponde e i terreni posti lungo il corso d’acqua. La preoccupazione dei residenti è dovuta anche alla presenza di rettili e ratti che iniziano a raggiungere i giardini e gli orti confinanti. Lo scorso anno, in merito alle manutenzioni, si è assistito a un rimpallo di competenze con la conseguente coda di polemiche. Tutti si augurano che quest’anno le cose possano ‘filare più lisce’.