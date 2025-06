Il comitato ‘Noi Amiamo Ferentillo’, attraverso l’avvocato Valeria Passeri, ha inviato alle autorità una richiesta formale di verifica della legittimità delle autorizzazioni, con la richiesta di sospendere eventualmente i lavori per la realizzazione della cabina primaria Enel ‘CP FERENTILLO’.

«Con questo atto legale – spiega una nota del comitato – chiediamo un approfondito esame da parte degli enti preposti riguardo la realizzazione di questa cabina primaria di trasformazione che porterà alla cementificazione di una delle aree più verdi e incontaminate della Valnerina, a ridosso del Parco fluviale del Nera e a pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore. Inoltre si metteranno in atto tutte le azioni possibili per fermare lo scempio del nostro amato territorio che sta venendo violentato da questa corsa alle fonti d’energia rinnovabili. È notizia di pochi giorni – concludono – che si sta progettando anche un parco eolico tra Ferentillo e Spoleto, come al solito nel silenzio più assoluto».

