Ancora segnalazioni per migliorare decoro e sicurezza a Ferentillo (Terni). Di seguito le osservazioni di alcuni residenti: «In via della Vittoria, dal ponte fosso Ancaiano al bivio per la strada Valnerina, le cunette il viale alberato di tigli sono ammantate di erbacce, rovi e sterpi, sicuro habitat per animali selvatici, rettili e qualsiasi altro tipo di insidie».

I residenti in qyestione evidenziano «la carenza di manutenzione e pulizia delle cunette adiacenti le abitazioni, sia sopra che sotto la strada. Il problema della manutenzione e taglio dell erba – proseguono – si propone ogni stagione e la polemica riemerge in quanto non si sa chi dovrebbe apporre rimedio. Lo scaricabarile tra enti è evidente, come ad esempio la situazione che imperversa nei tratti dei fossi che lambiscono il centro abitato di Precetto e Matterella. Spesso accade che gli stessi cittadini azzardino interventi, ma i regolamenti vigenti non lo permettono andando incontro a contravvenzioni e multe».