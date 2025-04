Domenica 27 aprile, nella trasmissione Rai Unomattina in Famiglia, nella rubrica ‘Che bellezza’ il professore Costantino D’Orazio si occuperà dell’emergenza storica artistica riferita all’antico convento di Santa Maria della Consolazione di Sambucheto (Ferentillo), con l’annessa diruta chiesa di San Giacomo dove è riemerso un reperto archeologico risalente al periodo Longobardo.

La scoperta è stata effettuata dallo storico e scrittore ferentillese Carlo Favetti durante alcune ricerche sul luogo che hanno avuto particolare risalto mediatico. Anche questa emergenza viene narrata dallo stesso Favetti che, portandosi direttamente a Sambucheto, farà conoscere tutto l’ambiente e ciò che rimane dell’antico convento fondato dalla duchessa Adelasia, moglie di Faroaldo II duca Longobardo di Spoleto, benefattore della abbazia di San Pietro in Valle.

«Il reperto – spiega lo storico e ricercatore ferentillese – è inserito nella parete che accede al piccolo chiostro. Era coperto da intonaco fino a qualche tempo fa. Il pezzo è stato scoperto per la prima volta da me durante un’escursione sulle orme di suor Barbara Cherubini del 1535, che qui visse e morì come è documentato da un rogito del notaio Erculei di Matterella. Il reperto è scolpito su pietra bianca e rappresenta un giglio, o più esattamente un giaggiolo, fiore che cresce a dismisura in questa parte del territorio e che adorna lo stemma del Comune di Ferentillo. Tutta l’area posta lungo il Nera fa parte del Terziere Borcino che prende il nome dall’omonimo monte sovrastante che ingloba Macenano, Sambucheto, Terria, Umbriano e la stessa abbazia. Ci auguriamo che anche questa trasmissione Rai possa sensibilizzare gli enti preposti alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale di questa parte dell’Umbria sud. Ci sono delle realtà locali importanti dimenticate da tutti – aggiunge Favetti -, piccole chiese o edifici con stupendi affreschi che hanno bisogno di essere recuperati, come ad esempio la chiesa di Sant’Anna a Macenano, San Nicola e Santa Lucia a Monterivoso e infine questo conventino di Sambucheto oltretutto di reminiscenza longobarda. Personalmente – conclude – ringrazio Alessia Ganga e tutto lo staff della Rai, il professore Costantino D’Orazio che ci permette, ancora una volta, di parlare, sensibilizzare e far conoscere piccoli gioielli da salvare».