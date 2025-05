di C.F.

Una situazione igienico sanitaria definita «pessima» viene denunciato dai residenti di Matterella alta, a Ferentillo, relativamente allo stato in cui versano i vicoli dell’abitato, invasi dall’immondizia che da giorni sta creando non pochi problemi alla viabità interna e non solo. I cittadini reclamano la scarsa manutenzione a riguardo della raccolta dei rifiuti urbani che di notte vengono letteralmente assaltati dagli animali.

«Vogliamo far vedere a tutto il paese la situazione schifosa in cui ci troviamo noi abitanti di Ferentillo alla Mattarella – affermano – in particolare al vicolo Sant’Elvira. Sono mesi che grava questa situazione». Dopo molteplici lamentele arrivate in Comune, gli stessi si dissociano dalle colpe perché adesso non è più compito loro ma dell’Asm di Terni.

«Così – continuano – abbiamo fatto alcune e-mail ad Asm con tanto di fotografie, ma non abbiamo ricevuto risposte e la situazione non è cambiata. Le donne di Matterella puliscono lo schifo che lasciano gli animali selvatici, distruggendo i sacchi con all’interno l’immondizia. Siamo consapevoli – concludono – che questa situazione rimarrà così, pur pagando le tasse salatamente».