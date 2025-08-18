Trent’anni di ‘Le rocche raccontano’, tre Giubilei, pandemia da Covid-19: di tutto e di più. Ma la kermesse rievocativa in quadri viventi sulla storia di Ferentillo, torna – dal 21 al 31 agosto prossimi – più viva e affascinante che mai. Trenta edizioni ogni volta più ricche e rese ancora più suggestive dalla partecipazione dei cittadini, non solo ferentillesi.

‘Le rocche raccontano’ è iniziata nel 1992 con l’allora presidente della Pro loco Euri Aristide Matteucci, con la regia di Vanio Amici e uno staff di collaboratori e tecnici sia locali che provenienti da Cinecittà. Graditissima ospite Liliana De Curtis, figlia del grande Totò. Nel corso degli anni la Pro loco, sempre con la partecipazione del Comune con i sindaci che si sono susseguiti – Mario Proietti, Paolo Silveri, Enrico Antonio Riffelli, fino ad Elisabetta Cascelli – ha proseguito in sinergia, successivamente con i presidenti Alessandro Rossi, Fabrizio Festuccia, Vladimiro Orsi, Carlo Favetti, Giacomo Martinelli, Dario Bellachioma, Bernardo Alpini, Chiara Orsi, Silvio Trotti, Emilio Rosati, Alessandro Barbonari.

Dal 1995 al 2000 la direzione artistica e il programma culturale degli eventi furono curati da Carlo Favetti. Nel giugno del 1996 la manifestazione partecipò alla Corsa al Bravio di Terni, presentando per la prima volta il ‘quadro della strega’, classificandosi tra i primi. In occasione del Giubileo del 2000 fu realizzato, sempre sotto la regia da Vanio Amici, un suggestivo quadro all’interno del fiume Nera, rievocante i monaci pellegrini su zattere che si recavano a San Pietro in Vaticano (per il primo Giubileo) su una singolare scenografia realizzata grazie alla collaborazione con l’istituto Ipsia di Terni, l’architetto Astolfi e lo scultore Marras. Ospite d’onore direttamente dal Bagaglino, il regista Pierfrancesco Pingitore. Evento del 2000 anche la mostra fotografica Associated Press.

Molti sono stati i ‘passaggi’ in televisione in tutti questi anni, su programmi Rai come Sereno Variabile, Linea Verde, Uno Mattina e in tante altre trasmissioni Mediaset. «Ogni anno ‘Le rocche raccontano’ ha visto la partecipazione di centinaia di figuranti – afferma il presidente della Pro loco Alessandro Barbonari -, arricchendo sempre di più i quadri viventi. Migliaia i visitatori che ogni estate hanno affollato e affollano le vie e piazze di Ferentillo, ammirando la spettacolarità dei quadri che rendono vivi i due borghi di Matterella e Precetto. Spettacoli ed eventi culturali – aggiunge – si sono susseguiti in questi anni, accompagnati dal buon cibo dapprima nello stand gastronomico di largo Angeloni di Matterella e da qualche anno nell’apposita Taverna delle rocche. Oggi la regia della kermesse – conclude il presidente – è curata dal regista e attore Graziano Sirci». I quadri viventi prenderanno il via alle ore 21 nelle serate dal 27 al 31 agosto. La Taverna delle rocche sarà invece aperta tutti i giorni della festa dalle ore 19.