Ferentillo si prepara ad accogliere la terza edizione di ‘Ferentillo verticale’, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’evento conferma la sua formula: un appuntamento che unisce competizione, spettacolo e valorizzazione del territorio, riportando alla ribalta la lunga tradizione verticale della Valnerina.

Da decenni punto di riferimento per climber italiani e internazionali, Ferentillo è nota per le sue falesie e per la palestra naturale di roccia, che hanno fatto conoscere il borgo in Italia e all’estero attraverso articoli, documentari e trasmissioni dedicate. L’amministrazione comunale punta a consolidare questa vocazione anche con nuovi progetti, tra cui la prossima riqualificazione del palazzetto indoor di arrampicata, resa possibile con il contributo della fondazione Carit. Un investimento che intende rafforzare la fruibilità e la competitività delle strutture, mantenendo Ferentillo al centro dell’arrampicata sportiva del centro Italia.

Il programma dell’edizione 2025 prevede gare marathon su roccia, street boulder (anche per under 13) e boulder su parete artificiale, con la partecipazione di ospiti di rilievo come Federica Mingolla e Mauro Calibani, sotto la supervisione di Andrea Di Bari. Accanto alle competizioni, non mancheranno attività aperte a tutti: sessioni di yoga, trekking, bike, workshop di arrampicata, prove gratuite su roccia e su pareti artificiali, slackline, slackrace e momenti dedicati al benessere. A completare l’offerta, stand gastronomici locali e spazi espositivi del mondo dell’arrampicata. Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e alle scuole, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni allo sport e al valore del territorio che lo ospita.