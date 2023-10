Fermana-Perugia: Lisi e Paz fanno volare il Grifo

di Giovanni Cardarello

La differenza di valori era oggettiva, ma sono proprio queste le partite che in werie C vanno temute di più. E ancora una volta la squadra di Baldini si è calata perfettamente nella parte, ha sbrigato la pratica al meglio, rischiando pochissimo, soffrendo quando c’era da soffrire e colpendo con cinismo, una volta per tempo, con Lisi e Paz. Finisce così, con un chiaro 0-2, un risultato che vale la terza vittoria in stagione per i biancorossi; una vittoria che porta il Perugia al quarto posto in classifica, a 8 punti dalla Torres, prima a punteggio pieno, e che proprio domenica 15 sarà di scena al ‘Renato Curi’.

La fiammata di Lisi

Il calcio di inizio lo batte il Perugia. Un clamoroso errore di Borghetto regala il primo angolo del match ai grifoni. Al 2’ ammonito Misuraca per gioco scorretto. Minuto 4’ occasione per il Grifo con Lisi che calcia da terra in area ma sfiora il palo. Minuto 6’ Iannoni si divora il vantaggio colpendo alto di testa su cross di Bozzolan. Al 14’ si sblocca il match: azione corale del Perugia che si chiude con un cross rasoterra su cui si avventa Lisi che fa 0-1. Al 17’ ammonito Fort per gioco scorretto. La Fermana non riesce a reagire ed il Perugia, con una fitta ragnatela di passaggi a centrocampo, di fatto addormenta il gioco e il vantaggio. Al 29’ la Fermana reclama un rigore per un presunto mani in area su cross di Semprini. Castellone lascia correre. Al 32’ padroni di casa vicini al pareggio con una botta di Giandonato che Furlan devia sulla traversa. Si salva il Grifo. Al 34’ ammonizione per Matos, gioco pericoloso. Al 36’ ancora Fermana pericolosa con Pinzi che arriva al tiro da dentro l’area ma sfiora il palo. Il Perugia dopo aver controllato la reazione dei marchigiani riprende il controllo della sfida e chiude il primo tempo in vantaggio.

Paz chiude i conti

Il Perugia apre la ripresa con un cambio: entra Paz ed esce Mezzoni stremato. Il primo giro di palla è della Fermana. Al 48’ tiro di Santoro dalla media distanza, Borghetto blocca senza difficoltà. Al 50’ terzo ammonito della gara, Giandonato, per gioco scorretto. Al 52’ doppio cambio per la Fermana, esce Scorza ed entra Fontana, esce Pinzi ed entra Tigli. Al 54’ raddoppia il Perugia, è Paz con un perentorio colpo di testa su angolo di Lisi a battere Borghetto. La squadra di Baldini non si ferma, ci prova con Santoro ma Borghetto salva in angolo. Al 58’ si scuote la Fermana: tiro di Tilli ma Furlan dice di no. Al 64’ ancora due cambi per la Fermana, escono Curatolo e Semprini ed entrano Montini ed Eleuteri. Al 68’ bella girata di Montini in area, Furlan blocca a terra. Al 73’ ancora un timido tentativo per i marchigiani, tira Tilli ma la palla va fuori. L’ultimo ad arrendersi è Giandonato che al 91’ calcia una punizione verso la porta di Furlan ma senza esito. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match, Fermana-Perugia 0-2.

Tabellino e pagelle

Fermana (4-3-3): Borghetto 6,5; Laverone 6, Fort 5,5, Calderoni 5,5, Pistolesi 5,5; Scorza 5 (52’ Fontana 6), Giandonato 6,5, Misuraca 6 (77’ Vessella sv); Semprini 5 (62’ Eleuteri 5,5), Curatolo 5 (62’ Montini 6), Pinzi 5 (52’ Tilli 6)

Non entrati: Furlanetto, De Pascalis, Spedalieri, Paponi, Santi, Biral, Grassi, Palmucci,

Allenatore: Bruniera 5,5

Perugia (4-3-2-1): Furlan 6,5; Mezzoni 6,5 (46’ Paz 7), Angella 6,5, Vulikic 6,5, Bozzolan 6,5 (84’ Cancellieri sv); Iannoni 6,5 (92’ Giunti sv), Bartolomei 7, Kouan 6 (77’ Seghetti sv); Santoro 6,5 (84’ Acella sv), Lisi 7,5; Matos 6,5.

Non entrati: Abibi, Morichelli, Ebnoutalib, Torrasi, Souarè, Ricci,

Allenatore: Baldini 6,5

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Federico Linari di Firenze e Fabio Dell’Arciprete di Vasto

Quarto Uomo: Andrea Zoppi di Firenze

Reti: 15’ Lisi; 54’ Paz

Ammoniti: Misuraca (FM); Fort (FM); Matos (PG); Giandonato (FM)

Espulsi: –

Angoli: 2-4