Fermato con mezzo chilo di cocaina: l’Arma stronca vasto traffico di stupefacenti

«Questa operazione risulta assai importante per la realtà Altotiberina in quanto ha permesso di togliere dalla strada qualcosa come 12 mila dosi di cocaina per un valore complessivo di mercato di circa 120 mila euro». Così l’Arma di Città di Castello commenta l’ultima azione legata al mondo dello spaccio di stupefacenti: a finire in manette è stato un 27enne albanese incensurato residente nella provincia di Lucca.

L’operazione

I carabinieri del Nor della Compagnia tifernate ha stroncato un rilevante traffico di stuipefacenti che, da fuori regione, convogliava notevoli quantità – cocaina in particolar modo – nel capuologo Valtiberino. Il giovane è stato fermato in periferia a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata: aveva con sé oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente. A far scattare l’allarme è stato l’atteggiamento di ingiustificato nervosismo del 27enne: «A seguito di una meticolosa perquisizione dell’autovettura è stato trovato un grosso involucro nascosto in un apposito vano ricavato all’interno dell’imbottitura di un sedile. Una volta aperto l’involucro, i militari hanno potuto verificare che lo stesso conteneva cocaina purissima». Ora si trova nel carcere di Capanne.