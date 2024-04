Festa della polizia a Terni: tutti i premiati. Le foto di Mirimao

LA FOTOGALLERY DI ALBERTI MIRIMAO

Si è tenuta mercoledì mattina al teatro ‘Secci’ di Terni la celebrazione del 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato. La cerimonia ha avuto inizio in via Antiochia con il questore Bruno Failla e il prefetto Giovanni Bruno che hanno deposto una corona al monumento ai Caduti della polizia di Stato. Le celebrazioni si sono poi spostate al ‘Secci’ dove il picchetto d’onore ha accolto gli ospiti. Dopo la lettura dei discorsi istituzionali, il questore ha preso la parola per fare un bilancio della attività e delle specialità nel corso dell’ultimo anno. Ha poi ringraziato il professor Massimo Zavoli per l’opera realizzata in occasione della celebrazione, intitolata ‘Esserci sempre’. Quindi si sono esibiti i musicisti del conservatorio ‘Briccialdi’ di Terni con la professoressa Claudia Bucchini, Valentina Antonelli, Letizia Canali, Giovanni Forlani, Caterina Mari e Plinia Torrisi. A seguire sono intervenuti alcuni cittadini che, con la collaborazione della polizia di Stato, sono stati al centro di alcune azioni ritenute esemplari. «La giocatrice della Ternana Calcio, Elena Marenic, con l’assistente capo coordinatore Federico Gigliati – spiega la nota della questura di Terni – che ha accolto l’atleta e l’ha supportata con professionalità e umanità nel disbrigo delle pratiche dell’ufficio immigrazione. Il questore ha poi incontrato Fabiana Forti e Luigi De Santis, una coppia di Terni che proprio pochi giorni prima del loro 40° anniversario di matrimonio aveva smarrito la fede nuziale. Quando la fede è stata riportata da un cittadino in questura, l’assistente capo tecnico coordinatore Alessandra Angeletti, con pazienza e professionalità, è risalita ai proprietari. Il terzo episodio riguarda la ‘supernonna’ Luciana Bartolucci che ha sventato una truffa facendo arrestare i malfattori dai suoi due ‘angeli’ della squadra Mobile, il vice sovrintendente Maurizio Rosati e l’assistente capo coordinatore Gianni Pompei». Nel corso della cerimonia il questore Failla è stato insignito dal prefetto Bruno dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Infine il questore ha incontrato l’artista Andrea Paris, seguito dal tenore Paolo Macedonio che ha eseguito la ‘Preghiera del poliziotto’ di Bizzarri e Marcucci. L’attore ed autore Stefano de Majo si è esibito nel monologo, di cui è anche autore, ‘L’Anima del Poliziotto’. Di seguito l’elenco del personale premiato a Terni in occasione della festa per il 172° anniversario della polizia di Stato.

Premiati

Encomi solenni

Sovrintendente capo Corrado Quondam Bartolomeo, assistente capo Gianni Pompei (questura di Terni).

Encomi

Assistente capo coordinatore Francesco Ammendola, assistente capo coordinatore Maurizio Rocchi (polizia Stradale di Orvieto); sovrintendente capo Giulio Benedetti, assistente capo coordinatore Enrico Camilluzzi (polizia Stradale Orvieto); commissario Filippo Girella, ispettore Glauco Clementucci, sovrintendente capo Marco Menghini, sovrintendente capo e poi vice ispettore Raffaele Quattranni, assistente capo coordinatore Gaetano Politella (commissariato di Orvieto); assistente capo coordinatore Gianluca Agostinelli, assistente capo coordinatore Edoardo Di Filippo (polizia Stradale Terni); vice questore Marco Colurci, assistente capo coordinatore Tiziano Capuani, assistente capo Giuliano Marchegiani (questura di Terni); vice sovrintendente Francesco Bartolucci (questura di Terni); assistente capo coordinatore Alessandro Tabacchini, assistente capo coordinatore Fabio Tardocchi (questura di Terni).

Lodi

Assistente capo coordinatore Alessandro Quattrone, assistente capo Andrea Berna (commissariato di Orvieto); assistente capo coordinatore Giovanni Proietti, assistente capo coordinatore Maria Assunta Mosciarello (commissariato di Orvieto); sovrintendente capo Anna Rita Bececco, Vittorio Mari, Massimo Valletta, Claudio Ruggeri, Mario Gallo, Stefano Strappatelli, Alessandro Benedetti (Polfer Terni).