Venerdì 5 settembre 2025, nella suggestiva cornice di palazzo Cesaroni a Perugia, si è svolta la conferenza stampa di Forza Italia Giovani Umbria, occasione in cui è stata presentata la nuova linea politica regionale e ridefiniti i ruoli nei diversi dipartimenti.

Fra le novità, la nomina di Leonardo Missinato, già coordinatore comunale di Forza Italia Giovani Terni, a responsabile degli affari esteri e delle politiche dell’Unione Europea. Dopo il liceo linguistico, Missinato ha intrapreso gli studi universitari in scienze politiche, con indirizzo in relazioni internazionali, per approfondire i meccanismi e le dinamiche che regolano la politica estera e il funzionamento dell’Unione Europea.

«Questa nomina rappresenta per me un traguardo significativo e, al tempo stesso, un punto di partenza – afferma Missinato -. Il mondo degli affari esteri e delle politiche comunitarie è il terreno sul quale ho costruito i miei studi e le mie esperienze. Aver ricevuto questo incarico mi stimola a impegnarmi ancora di più per dare voce ai giovani umbri e avvicinarli alle istituzioni europee, creando opportunità di crescita, confronto e partecipazione».