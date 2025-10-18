Serio incendio all’interno di un’autofficina fra Terni e Narni, nella zona industriale Flaminia Ternana. È scoppiato sabato mattina e a riferire l’accaduto è una nota dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. «Erano da poco passate le otto – si legge -, il titolare si era appena allontanato per fare colazione quando le fiamme sembra si siano sprigionate da un furgone in riparazione all’interno dell’officina». Il personale del 115, con una squadra della centrale di Terni e due mezzi, ha spento il rogo. «Ingenti i danni – spiegano i vigili del fuoco, sul posto unitamente ai carabinieri – che hanno interessato oltre alle attrezzature anche il tetto, in parte crollato».

