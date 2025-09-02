«Ho incontrato Andrea Fiorelli, per il quale seguivo alcune pratiche, presso il mio studio lo scorso 12 agosto. E posso dire che non era una persona depressa, era un uomo assolutamente presente a sé stesso e non ho avuto la percezione che volesse porre fine alla propria vita».

A parlare è l’avvocato Massimo Oreste Finotto che conosceva l’ex finanziere 59enne, trovato senza vita dieci giorni dopo quell’incontro – la prima serata del 22 agosto – all’interno della propria auto, nel garage dell’abitazione familiare di strada di Prisciano.

«Quel giorno – spiega il legale – Andrea Fiorelli mi aveva raggiunto presso lo studio perché voleva nominare un amministratore di sostegno per l’anziano padre, ultra novantenne». A scoprire la salma dell’ex finanziere era stato proprio quest’ultimo, sceso in garage a cercarlo intorno all’ora di cena.

«Quando ci siamo incontrati – prosegue l’avvocato Finotto – Fiorelli mi aveva ribadito che i rapporti con il figlio erano sempre uguali, come in passato quando mi aveva rappresentato quell’episodio della scritta ‘Sei morto’ sul muro di casa, comparsa lo scorso aprile e poi cancellata dallo stesso Andrea Fiorelli».

Ma non solo: «In quell’incontro del 12 agosto – prosegue il legale – aveva espresso il timore che il suo computer fosse stato manomesso, come se qualcuno avesse provato ad accedere ai contenuti. E gli avevo consigliato di rivolgersi ad un tecnico informatico».

L’avvocato Massimo Oreste Finotto, fra le altre cose, assiste la figlia del 59enne, Giorgia, «e anche secondo lei, che non vive con il nucleo familiare ma aveva rapporti assolutamente normali con il padre, quest’ultimo non era depresso e non aveva palesato intenti suicidi».

Come noto giovedì pomeriggio, presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia a borgo Bovio, si terranno i funerali dell’ex maresciallo capo delle Fiamme Gialle. L’indagine di procura e carabinieri prosegue per capire se la ferita al collo che lo ha ucciso, causata dalla motosega rinvenuta a poca distanza dal corpo, all’esterno dell’auto, sia stata esito di un gesto volontario o di un’azione esterna. Ovvero se si sia trattato di un suicidio oppure di un omicidio, reato per il quale la procura di Terni procede.

