Si terrà giovedì 15 maggio alle ore 16 presso la ‘Casa delle Donne’ in via Aminale, a Terni, l’incontro ‘Finis Vitae. Una scelta libera e consapevole – Certezze per chi soffre: liberi subito con Laura Santi’, organizzato da Uaar (Unione atei e agnostici razionalisti), Cellula Coscioni e Arci Atea. Dopo l’introduzione di Catia Coppo (Uaar Terni) sono previsti gli interventi di Silvia Menecali (presidente Civiltà Laica Aps) e Alessandro Gentiletti (avvocato), con l’intervento da remoto del giornalista Stefano Massoli. A seguire – dalle 18 in piazza della Repubblica – l’intervento di Marco Cappato, tesoriere dell’associazione ‘Luca Coscioni’, a sostegno della battaglia condotta dalla giornalista perugina Laura Santi.