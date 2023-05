Fingono rissa per non pagare il conto dell’addio al celibato. Scoperti

Esiste un modo piuttosto teatrale per non pagare il conto da 800 euro di un addio al celibato? Inscenare una rissa. Il fatto è accaduto lo scorso weekend in un noto locale di Civitanova Marche, il Madeira, e ha coinvolto un gruppo di giovani umbri. A riportarlo è il portale di informazione cronachemaceratesi.it. Il video è diventato virale sul social TikTok.

Il tentativo

La messinscena è scattata poco prima della mezzanotte di sabato. Uno dei giovani coinvolti ha finto che un altro ragazzo della comitiva avesse raccolto i soldi, per poi non pagare. Pochi minuti e c’è stata la scazzottata. Nient’altro che una ‘recita’ per far uscire tutto il gruppo dal locale – circa quindici persone – e andare in fuga per le vie di Civitanova. Il personale della sicurezza è intervenuto appena ha visto che la situazione stava degenerando, inconsapevole che si trattava di una simulazione.

Il pagamento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia Locale. Poi nella notte la svolta positiva per il locale: uno dei giovani, di ritorno dalla discoteca, è stato riconosciuto mentre passava di fronte al Madeira. A quel punto è arrivata la confessione sulla finta: è stato lui a saldare il conto per tutti quanti. «Non abbiamo sporto denuncia, spiace però per la pubblicità negativa al locale», le parole del titolare Mauro Alberti al giornale online marchigiano.

