Finisce contro auto in sosta in Valnerina: ferita una 58enne

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato lungo la statale Valnerina, nel territorio comunale di Terni, fra il bivio di Torreorsina e quello di Casteldilago (Arrone). Una donna di 58 anni al volante di una Wolkswagen Polo, che procedeva in direzione Arrone, ha invaso l’opposta corsia di marcia finendo contro una Chevrolet in sosta al lato della carreggiata e senza nessuno a bordo. Violento l’impatto, frontale, che ha mandato la Chevrolet contro un muretto, danneggiato, e fatto finire in testacoda, ed a sua volta contro il muretto di un’abitazione, la Wolkswagen. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Terni e dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata in ospedale a Terni: cosciente, lamentava dolori ad un braccio. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con la strada che è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni. I pompieri hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dei due veicoli, entrambi alimentati a Gpl.

