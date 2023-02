Finisce la relazione e si rivedono per restituire delle cose: scoppia la lite e arriva la polizia

L’incontro era stato fissato per la restituzione di alcuni effetti personali, dopo la fine della relazione fra un uomo e una donna, in quel di Spoleto. Ma qualcosa è andato storto e alla fine è dovuta intervenire la polizia di Stato.

La ricostruzione e le versioni

A chiamare gli agenti è stato l’uomo che ha spiegato che la donna si era presentata con il padre e che quest’ultimo lo aveva colpito con lo specchietto dell’auto. Diversa la versione della ragazza che ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente dall’ex che, dopo averla insultata e aver lanciato a terra i propri effetti personali, aveva spaccato con un pugno lo specchietto del veicolo del padre. Sempre la donna ha riferito alla polizia che anche in passato l’ex compagno l’aveva aggredita, tanto da costringerla a rivolgersi ad un centro antiviolenza. Alla fine la polizia ha identificato l’uomo – 35enne di nazionalità italiana – e, accertato che la donna non aveva bisogno di cure mediche, l’hanno invitata a sporgere querela per quanto accaduto.