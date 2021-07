Intervento non dei più ‘comodi’ per i vigili del fuoco – squadra di Gaifana e prima partenza centrale, quest’ultima con l’ausilio dell’autogrù per il recupero – del comando provinciale di Perugia nel pomeriggio di lunedì. Il 115 si è attivato per recuperare un autocarro ribaltatosi nel fossato a lato strada in località San Lazzaro, nel territorio comunale di Gualdo Tadino: non ci sono feriti fortunatamente. Il mezzo era carico di materiale di scarto proveniente dal vicino mattatoio.

