Finocchieto, scoppia la ‘guerra’ dei gatti

di F.L.

È una vera e propria ‘guerra’ di vicinato, degenerata in un’aggressione costata ad uno dei protagonisti 30 giorni di prognosi e una conseguente operazione per ridurre una deviazione del setto nasale, quella che si è scatenata nell’apparentemente tranquillo borgo di Finocchieto, frazione di Stroncone, intorno ad una colonia felina riconosciuta dal Comune e accudita dal 2016 da un residente 65enne. Tutto – stando al racconto dell’uomo – è filato liscio fino alla primavera 2019, quando è arrivato un nuovo vicino che da subito si sarebbe mostrato piuttosto ‘ostile’ alla presenza dei gatti, adducendo una presunto allergia da parte della fidanzata. Da lì è iniziata la battaglia a colpi di denunce-querele, ora all’attenzione dei carabinieri del posto.

La lite finisce in pronto soccorso

A presentarle (tre al momento, un quarto esposto verrà depositato a breve) è stato lo stesso 65enne, che nel tempo non solo ha nutrito e accudito la colonia, ma ha anche provveduto alle cure mediche di circa 15 gatti e alla sterilizzazione di altri 9. Alle prime lamentele verbali da parte del nuovo vicino – che avrebbe anche minacciato di catturare e abbandonare gli animali lungo il raccordo anulare di Roma in quanto ‘fastidiosi’ – si sarebbero succeduti altri episodi, come il deposito delle deiezioni, non solo di gatti ma anche di cani e altri animali, sul terrazzino dell’abitazione del 65enne. Fino all’evento del 30 agosto 2019, quando al culmine di una discussione l’uomo – sempre stando alla prima denuncia presentata, per lesioni personali aggravate da futili motivi – davanti alla moglie sarebbe stato colpito dal vicino con un violento pugno, riportando ecchimosi e la frattura del setto nasale.

Gatti ancora nel mirino

Dopo questo grave episodio, la ‘tregua’ è durata poco: ad un mese dall’operazione chirurgica a cui è stato sottoposto il 65enne (datata novembre 2019) è arrivata una nuova segnalazione di sua iniziativa ai carabinieri, questa volta relativa all’improvvisa sparizione di oltre 20 felini della colonia e alle presunte minacce rivolte sempre dal vicino a due volontarie dell’Enpa, recatesi a Finocchieto per liberare 10 gatti sterilizzati, poi fatti scomparire da lì a pochi giorni insieme agli altri 15. È sempre a loro che il 65enne – domiciliato a Roma in tempo di lockdown – ha poi delegato la cura dei gatti durante l’emergenza Covid. Periodo nel quale (stando alle telecamere di videosorveglianza esterne all’appartamento, registrazioni allegate alla seconda denuncia) l’uomo avrebbe subìto tre violazioni di domicilio e il furto del cibo della colonia, circa 10 chili di alimento secco in un caso, oltre all’aggiunta di altri bocconi non meglio precisati – il sospetto è che fossero avvelenati -, prontamente sostituiti dalle volontarie. Episodi, questi, che sarebbero proseguiti fino alla fine di maggio, segnalati ufficialmente all’Arma anche da Enpa e guardie zoofile. Che ora, insieme al custode della colonia impegnato in prima persona nella battaglia legale, chiedono alle autorità preposte – non solo alle forze dell’ordine, ma anche al Comune, proprietario degli animali – che si faccia qualcosa per porre fine a questa escalation a loro dire esasperante.