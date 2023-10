‘FirmaDay’ per M5s e non solo: «Salario minimo, un fatto di dignità»

LE FOTO

Weekend ‘in piazza’ per il Movimento 5 stelle – con il sostegno di Pd e Sinistra Italiana – sabato e domenica anche a Terni e a Narni (oltre a Spoleto, Foligno, Gubbio, Città della Pieve, Bastia Umbra e Perugia) per la raccolta di firme in favore del salario minimo. Il ‘FirmaDay’, evento nazionale, vede i pentastellati impegnati a Terni (in largo Villa Glori e piazza della Repubblica) e a Narni (in ‘galleria’ a Narni Scalo e in piazza dei Priori nel centro cittadino) per sostenere, attraverso le firme, la proposta di legge presentata «per garantire un salario minimo e dignitoso. Questo è il momento – spiegano dal M5s – per essere presenti e far sentire la propria voce per fare la differenza, a difesa di una società più giusta e inclusiva. La battaglia per il salario minimo riflette i valori e le speranze di ogni cittadino che aspira a un futuro in cui il lavoro sia giustamente remunerato e la dignità di ogni persona sia rispettata».

