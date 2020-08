Flaminia, frontale autobus-auto: ferito un uomo

Un autobus del trasporto pubblico ed un’autovettura, una Opel Corsa, si sono scontrati nella prima mattinata di sabato mattina lungo la Flaminia, al km 117,500 all’altezza del valico della Somma. L’impatto è stato frontale e l’uomo alla guida del veicolo – era cosciente – è stato trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Spoleto, la polizia Stradale per i rilievi e l’Anas per la gestione del traffico. Non si sono registrati problemi per l’autista ed i passeggeri del bus.

