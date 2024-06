Flaminia: frontale a Gualdo Tadino. Muore donna di 57 anni

Articolo in aggiornamento

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato lungo la strada statale 3 Flaminia, all’altezza del chilometro 181+100, a Gualdo Tadino (Perugia). Il sinistro – informa Anas – ha coinvolto due autovetture e ha causato il decesso di una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco di Gaifana e gli operatori di Anas. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire operazioni di soccorso e rilevi.

La vittima è una 57enne gualdese. Ferite altre due donne

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha diffuso una nota sull’accaduto: «Sabato pomeriggio alle ore 15.40 si è verificato un tragico incidente frontale sulla Flaminia Nuova, subito dopo lo svincolo di Gaifana in direzione Gualdo Tadino. L’incidente ha coinvolto due automobili, causando la morte di una persona e il ferimento di altre due. La squadra dei vigili del fuoco di Gaifana è intervenuta tempestivamente sul luogo ed ha lavorato per estricare le due persone ferite che si trovavano a bordo di una Toyota Yaris. Le ferite sono due signore, una del 1954 residente a Roma e l’altra del 1974, anch’essa residente a Roma. La prima è stata trasportata all’ospedale di Branca mentre la seconda è stata trasportata all’ospedale di Foligno per ricevere le necessarie cure mediche. Purtroppo – spiega la nota – nonostante gli sforzi dei soccorritori, una donna del 1967 residente a Gualdo Tadino, che si trovava a bordo dell’altra vettura coinvolta, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Le autorità competenti sono impegnate nelle indagini per determinare le cause esatte dell’incidente». La vittima è la gualdese Catia Calisti, 57 anni, conociuta e stimata da tanti anche per le sue qualità – una voce definita «unica» – in ambito musicale, che l’hanno portata anche alla ribalta nazionale.

Aggiornamenti

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria Usl Umbria 2, le condizioni della 50enne trasportata all’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, sottoposta ad accertamenti, non destano preoccupazione. La donna verrà comunque trattenuta presso l’osservazione breve intensiva del nosocomio folignate, per precauzione.