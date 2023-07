Panda contro mezzo pesante: Spoleto piange Anna, nota fisiatra 69enne

Una giornata con numerosi incidenti quella di martedì sul territorio regionale. Purtroppo si registra anche un sinistro mortale lungo la nuova SS3 Flaminia, non lontano dall’uscita per Busche di Gualdo Tadino: una Fiat Panda – condotta da una donna di Spoleto di 69 anni, la nota fisiatra Anna Taburni – si è scontrata con un mezzo pesante all’altezza del km 181 e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. È deceduta sul colpo. La strada è attualmente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Gaifana, i carabinieri, gli operatori sanitari, il personale Anas e la polizia Locale. La Taburni, stimata e apprezzata sul piano professionale e umano, ha lavorato per anni all’ospedale di Spoleto ed è stata responsabile del servizio di riabilitazione territoriale della Usl Umbria 2 in ambito Valnerina/Spoleto. Il marito. il medico Briguori, è uscito illeso dal drammatico schianto.

