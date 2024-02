Fleximan sbarca a Spoleto: tagliato il nuovo autovelox sulla Flaminia

di Giovanni Cardarello

La vicenda che vi stiamo per raccontare se non fosse tragica, in termini economici e di danno sociale, sarebbe buffa. Parliamo di quanto accaduto all’alba di martedì 6 febbraio alle porte di Spoleto. Per la precisione sulla SS3 Flaminia all’altezza dello svincolo di Eggi. L’accaduto è in ordine al nuovo, super tecnologico e super contestato Autovelox posizionato al limite del guardrail subito dopo lo svincolo per Eggi in carreggiata Sud.

La scoperta

L’autovelox è stato trovato in terra, segato in due parti e reso inutilizzabile. La firma, quella inconfondibile di Fleximan, il ‘giustiziere’ dei rilevatori di velocità, colui o coloro (c’è chi parla di un collettivo) che da qualche mese si è accanito sugli strumenti di Veneto e Piemonte. Un ‘giustiziere’, autonominatosi vendicatore delle multe inappropriate, che evidentemente ha scatenato un meccanismo di emulazione. Emulazione che, nella notte a cavallo tra lunedì 5 e martedì 6 febbraio, ha deciso di salire di livello e di colpire anche in Centro Italia scegliendo l’ultimo nato della famiglia degli autovelox del territorio. Un autovelox attivo nel territorio del Comune di Spoleto dallo scorso 20 novembre ma che già ha scatenato diversi dubbi e contestazioni. Lo strumento, infatti, è tarato su un limite di 90 km/h su una statale a scorrimento veloce. Tanto è vero che nei giorni di pre-esercizio, il periodo a cavallo tra ottobre e novembre ha fatto scattare un numero altissimo di verbali. Giocoforza il Comune di Spoleto ha deciso di renderlo attivo ‘a corrente alternata’ tenendo l’autovelox attivo solo per 4 ore al giorno e in tre diverse fasce del giorno. Nonostante questa, oggettiva, azione ridotta le violazioni sono almeno 100 al giorno. Va detto con grande nettezza che al netto della vicenda Fleximan e delle contestazioni che il tratto della Flaminia su cui è stato installato il rilevatore di velocità, ne esiste anche un gemello nella carreggiata opposta, poco dopo la galleria della Rocca Albornoziana è uno dei tratti segnalati dall’Anas a più alto rischio per l’eccessiva velocità e a più alto numero di incidenti di tutta l’Umbria.