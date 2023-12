‘Flyup’ esalta i borghi medievali dell’Umbria meridionale

Non si ferma, ed anzi rilancia contenuti e finalità, il progetto ‘Flyup – Le Terre di San Valentino viste dai droni’, giunta al suo terzo anno di vità. Quest’anno l’attenzione di Dit e Umbria Experience, con il fondamentale supporto della Fondazione Carit, si è concentrata sui borghi medievali dell’Umbria meridionale. Con risultati assolutamente affascinanti e coinvolgenti a giudicare dal video che vi proponiamo.

GUARDA IL VIDEO

Amelia, Narni, San Gemini, Stroncone, Arrone, Casteldilago, Otricoli, Cesi, Ferentillo, Collescipoli: queste le ‘perle’ ammirate da un’ottica insolita grazie all’iniziativa firmata Dit-Umbria Experience. «Le Terre di San Valentino e dei Borghi Verdi – spiegano – sono caratterizzate dalla presenza diffusa di eremi, monasteri, santuari e chiese che testimoniano, oltre la bellezza architettonica, la spiritualità che ha pervaso nei secoli questo territorio. Si tratta di costruzioni semplici, quasi sempre isolate e immerse nella natura, in molti casi abitate da quei monaci che, seguendo le tracce dei tanti santi che sono vissuti in queste terre, hanno praticato, all’interno di piccole comunità, modelli di spiritualità ispirati alleessenzialità e ancora oggi percepibili in questi luoghi». Attraverso la mappa interattiva disponibile a questo link è possibile attivare la ricerca del percorso per raggiungere ogni singola eccellenza attraverso Google Maps.