Il corpo senza vita di un 33enne è stato trovato all’interno della sua abitazione a Foligno: dalle prime ricostruzioni sembrerebbe esserci il sospetto di un’overdose. La Procura di Spoleto ha, infatti, disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. La polizia di Foligno intanto sta ricostruendo le ultime ore di vita del 33enne per capire quali siano stati i suoi ultimi contatti.

