Foligno: 80enne picchiata in pieno centro da tre donne

Violenta aggressione nei confronti di una donna folignate di 80 anni, nella mattinata di mercoledì – poco prima delle ore 13 – nella centralissima via del Campanile, a Foligno. A raccontare l’accaduto è ‘Il Corriere dell’Umbria‘ con un articolo di Giulia Silvestri. Secondo quanto riportato, la signora si stava recando a prendere la propria auto quando si è imbattuta in tre donne che, birre in mano e forse in stato di alterazione, si aggiravano in strada anche per cercare uno spazio dove urinare. Forse ‘scoperte’ dallo sguardo dell’80enne, hanno iniziato ad inveire contro di lei e poi dalle parole sono passare rapidamente ai fatti, colpendola a più riprese – tutte insieme – con schiaffi, pugni, calci. Solo l’intervento di alcuni passanti, in particolare un uomo, è riuscito – faticosamente – a far fuggire le tre e quindi a mettere fine al pestaggio. Dopo il quale la signora, terrorizzata e dolorante, è stata raggiunta dal figlio e condotta in ospedale per medicare le lesioni riportate: ematomi, anche ad un occhio, ed escoriazioni. In arrivo anche la denuncia alle forze dell’ordine, con i carabinieri già al lavoro sul fatto poco dopo che si era verificato: le tre donne sarebbero state già identificate.

