Aggressione a clienti e titolare di un locale: due giovani daspati

Due Daspo ‘Willy’. Questa la misura applicata nei confronti di due giovani che, nella notte del 5 febbraio, aggredirono il titolare e alcuni clienti di un noto locale di Foligno: la polizia di Stato ha chiuso gli accertamenti effettuati dal personale della divisione anticrimine per l’identificazione dei responsabili. «I fatti accaduti, che hanno generato un particolare allarme sociale, hanno indotto il questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai ad adottare i predetti provvedimenti, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di scontri», specifica la questura. Per loro divieto di accesso a quattro esercizi commerciali della città per due anni. Più l’interdizione dallo stazionare nelle immediate vicinanze: la violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.

