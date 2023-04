Incendio nel primo pomeriggio di martedì a Foligno. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire presso un’abitazione di una palazzina in via Gemona per domare le fiamme che sarebbero partite dal terrazzo: fortunatamente illesi la donna e il figlio – un bambino di pochi anni – che erano all’interno dell’appartamento. Oltre al personale del 115, sul posto si sono portare le forze dell’ordine e anche un’ambulanza.

Condividi questo articolo su