Foligno si mobilità per cercare Massimiliano

Da giorni a Foligno non si hanno tracce di Massimiliano Contilli, 43 anni, allontanatosi dalla propria abitazione il 10 agosto. A dare l’allarme la sorella Sara che ha postato sui social la sua foto.

L’appello

«Mio fratello Massimiliano Contilli è scomparso martedì 10 alle ore 12 – scrive Sara, che intanto ha organizzato una fiaccolata per mercoledì sera alle 21 in piazza della Repubblica – abbiamo denunciato la sua scomparsa ai carabinieri giovedì ma ad oggi nessuno l’ha visto. Siamo disperati perché non abbiamo avuto nessuna notizia».

Ricerche difficili

Dipendente Vus, attualmente in malattia, l’uomo non ha con sé il cellulare e per questo le ricerche sono difficoltose, non solo perché non è possibile provare a contattarlo, ma perché non possono essere fatte indagini sulle celle. L’ultima traccia è un ritiro di contanti in banca. Gli amici si sono dati appuntamento nel pomeriggio di martedì per cercarlo lungo il corso del fiume.