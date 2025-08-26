Incidente stradale autonomo nella prima mattinata di martedì – poco prima delle ore 7 – in via Hoffmann a Foligno. Come riferisce il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, un’autovettura con tre persone a bordo ha urtato e abbattuto la colonna di un cancello privato, un cassonetto ed una struttura in muratura per i contatori di gas ed energia elettrica.

Il veicolo si è poi ribaltato: una persona è rimasta ferita e – spiegano i vigili del fuoco – è stata affidata alle cure degli operatori del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto, oltre al personale del distaccamento del 115 di Foligno che ha proceduto alla messa in sicurezza e accertato che le linee del gas e i contatori elettrici non avevano riportato danni, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e gestire la viabilità.