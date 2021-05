Foligno: «Grazie a voi ho potuto rivedere gli occhi di mio figlio»

Una lettera toccante, pubblicata via social da una donna folignate – Maruscka Betori – per ringraziare il personale della terapia intensiva del ‘San Giovanni Battista’ di Foligno, dove è stata ricoverata per le coseguenze del Covid-19. Alla fine la donna ce l’ha fatta ed ha potuto riabbracciare tutti i suoi cari, a partire dall’amato figlio.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Vorrei ringraziare ed esprimere tutta la mia gratitudine, pubblicamente, a tutto il personale medico del reparto di terapia intensiva, in particolare il dolcissimo e affettuosissimo dottor Dario Carloni e tutta la sua équipe, che con molta premura, elacremente ed in maniera instancabile, si sono presi cura di me e delle mie condizioni molto critiche, per ben dieci giorni, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Sono arrivata in ospedale il pomeriggio del 31 marzo perché, nonostante respirassi con l’ossigeno alto, non riuscivo fin dalla mattina a respirare bene: avevo 39.6 di febbre e 62% di saturazione, fin quando alle ore 17 mio figlio ha chiamato il 118 perché pensavo di morire a causa della dispnea. Nonostante sembrasse che, con le loro cure, la situazione stesse migliorando, dopo 48 ore, all’improvviso tutto è precipitato, tanto che, avrebbero dovuto intubarmi. Dopo avermi fatto l’ecografia ai polmoni si è riusciti a venire a capo del problema.

Il mio polmone sinistro era pieno zeppo di batteri del Covid-19 e quindi mi trovavo con un piede e mezzo nella fossa e mezzo fuori. Ma loro, con la loro immensa grandezza professionale ed umana, sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Rimasta dieci giorni in rianimazione, sono stata portata in Medicina Covid ed anche lì, ho trovato un personale medico stupendo a partire dalla dottoressa Arianna De Cicco e tutto il personale infermieristico. Grazie infinitamente e immensamente perché grazie a voi, ho potuto rivedere gli occhi di mio figlio.