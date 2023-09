Foligno: il rione Spada torna a vincere la Quintana con il sangeminese Finestra

Dopo sette anni di ‘astinenza’, il rione Spada torna ad esultare alla Giostra della Quintana di Foligno: Tommaso Finestra, 22enne di San Gemini (Terni), si è infatti aggiudicato domenica la vittoria nella gara de La Rivincita, imponendosi – in sella a Romantic Walk – per soli sette centesimi sul rione Morlupo. Secondo posto, appunto per il Morlupo con un altro sangeminese, Alessandro Candelori, che aveva chiuso le prime due tornate in vantaggio, terzo posto per Raul Spera per il rione Pugilli. Per il rione Spada si tratta dell’ottava vittoria nella storia della Giostra, la prima dal 2016 ad oggi. La classifica completa ha visto fuori dal podio, nell’ordine, i rioni Ammanniti, Giotti, Contrastanga, La Mora, Croce Bianca, Badia, Cassero.

Condividi questo articolo su