Hanno capito che in quell’abitazione avvenivano giri ‘strani’ legati allo spaccio di droga. E sono entrati in azione. L’operazione è stat messa a segno in questi giorni dagli agenti del commissariato di Foligno che hanno arrestato un 31enne residente a ridosso del centro storico, già noto per reati di droga, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il blitz presso l’appartamento è stato accompagnato dalle perquisizioni che hanno portato alla luce 70 grammi di marijuana, circa 15 di cocaina, 40 di hashish, 2.300 euro in contanti ed anche una pistola semiautomatica Beretta detenuta illegalmente e rispetto alla quale il 31enne non ha fornito spiegazioni. Da qui l’arresto che ha visto contestata anche la detenzione illegale di arma da sparo. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa di convalida da parte del tribunale di Spoleto.