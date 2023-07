Prove Quintana: grave un cavaliere dopo incidente a Foligno. Muore il cavallo

Un cavaliere del rione Giotti, Massimo Gubbini, è rimasto ferito in modo grave in seguito ad un incidente nella serata di sabato, a Foligno. Attualmente è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Foligno. Ha riportato un grave trauma facciale, per il quale sarà operato a Perugia, e un trauma toracico. Le sue condizioni attuali sono giudicate stabili dai sanitari.

L’incidente

Il fatto è accaduto durante le prove libere della Quintana al ‘campo de li giochi’ con dinamica da accertare: il cavallo (di proprietà del rione Pugilli), purtroppo deceduto, avrebbe travolto e schiacciato l’uomo una volta imbizzarrito. Per lui c’è stato l’immediato ricovero in codice rosso all’ospedale San Giovanni Battista; tutto sarebbe nato per via di un malore accusato dall’animale. Gubbini è in prognosi riservata per via di un trauma cranico e la prossima settimana avrebbe dovuto partecipare alla Quintana di Ascoli Piceno dopo che, di recente, aveva trionfato ne La Sfida.