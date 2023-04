Incidente stradale nella serata di sabato, intorno alle ore 23, in via Trasimeno a Foligno. L’impatto è stato fra due autovetture: una ragazza è stata estratta da uno dei due veicoli dai vigili del fuoco e quindi consegnata agli operatori del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Foligno. Un altro ragazzo coinvolto, è uscito autonomamente dal proprio veicolo ed è stato condotto anche lui al pronto soccorso per controlli. Sul posto, per i rilievi, le forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su