di Giovanni Cardarello

L’azienda sanitaria Usl Umbria 2 risponde alla crescente, e costante, domanda di esami diagnostici e vara un piano straordinario per ridurre le lunghe liste d’attesa in radiologia. Presso l’ospedale ‘San Giovanni Battista di Foligno’, infatti, è stato ampliato il servizio specifico. L’obiettivo, si legge in una nota della stessa Usl2, è coprire le ore serali e i giorni festivi, offrendo così ai cittadini nuove opportunità di accesso alle prestazioni.

Il potenziamento del servizio – spiega l’azienda sanitaria – è entrato in vigore già nella settimana dal 27 ottobre al 2 novembre e prevede l’erogazione di esami radiologici anche in orario serale, dalle 20 alle 23, e perfino durante i giorni prefestivi e festivi, sabato e domenica. L’iniziativa, scrivono ancora dalla Usl Umbria 2, nasce dalla necessità di migliorare l’accessibilità ai servizi per l’utenza, consentendo ai cittadini di effettuare esami fuori dai consueti orari di lavoro diurni.

Il direttore generale dell’Usl Umbria 2, Dottor Roberto Noto, ha commentato l’intervento sottolineando l’importanza della misura: «Si tratta di un passo concreto per andare incontro alle esigenze dell’utenza e ottimizzare l’utilizzo delle nostre risorse». E ancora: «Estendere il servizio anche in orario serale e nei giorni festivi significa garantire più opportunità ai cittadini e ridurre i tempi di attesa, nel rispetto della qualità e della sicurezza delle prestazioni». Per l’ampliamento del servizio, la direzione aziendale ha ringraziato pubblicamente tutto il personale medico, tecnico e amministrativo, «il cui impegno è fondamentale per rendere operativo il progetto e rafforzare l’efficienza del sistema sanitario territoriale».

Da registrare che il piano di potenziamento si concentra in particolare sugli esami più richiesti. Nello specifico, l’apertura serale dal 27 ottobre al 18 dicembre prevede l’attivazione di 6 slot aggiuntivi per risonanze magnetiche (Rm) senza mezzo di contrasto, operativi dal lunedì al giovedì in orario 20-23. Oltre a questi è stato stilato anche un calendario dettagliato di aperture aggiuntive nei fine settimana di novembre e dicembre, coprendo sia la mattina che il pomeriggio nei giorni di sabato e domenica, eccoli nel dettaglio:

novembre: l’apertura coprirà tutti i fine settimana, con orari variabili tra 8-13 e 14-19, fino a domenica 30 novembre;

dicembre: sono previste aperture aggiuntive nei giorni di sabato 6, sabato 13 e domenica 14 dicembre. L’accesso a queste prestazioni straordinarie avviene tramite la consueta procedura di prenotazione, rivolgendosi al Cup aziendale o al numero verde regionale.

La lista completa delle aperture diurne prefestive e festive di novembre e dicembre 2025: