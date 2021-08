Foligno, ladri all’assalto dei negozi del centro storico

Ancora una volta i negozi nel mirino dei ladri, questa volta nella notte fra venerdì e sabato, nel centro storico di Foligno, fra corso Cavour e le vie limitrofe. A riportare la notizia sono i quotidiani ‘Il Corriere dell’Umbria‘ ed ‘Il Messaggero‘. Ignoti hanno forzato gli ingressi di almeno cinque attività commerciali – un negozio di abbigliamento, una profumeria, un negozio di telefonia, una piadineria e un kebab – causando danni in serie. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

Preoccupazione

Nei primi quattro casi, i ladri hanno ‘solo’ tentato di forzare le serrature delle attività, causando comunque danni e disagi. Nel caso del kebab di porta Romana, invece, i malviventi sono riusciti ad entrare, rubando alimenti – in particolare carne e bevande – e procurando diversi danni all’esercizio. Pochi giorni prima del raid in questione, che sarebbe scattato all’alba, sempre in corso Cavour era stato preso di mira un negozio di scarpe per bambini da cui erano state sottratte cinqanta paia di calzature. Episodi in serie, e non gli unici, che destano una certa preoccupazione fra gli esercenti della zona, in attesa che le indagini facciano il proprio corso.