Foligno, vanno in fuga all’alt: denunciati

Un alt non rispettato in viale Roma, a Foligno, e il successivo inseguimento per le vie del centro cittadino. È accaduto nella serata di mercoledì, alle 22.30: a finire nei guai due cittadini italiani di 32 e 24 anni.

La fuga

C’è stato lavoro per i militari della sezione radiomobile della locale Compagnia. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere: sono stati fermati dopo la fuga a vuoto – a forte velocità con l’auto – e in seguito gli è stato trovato un coltello a serramanico. Per loro c’è anche la sanzione per violazioni al codice della strada e al Dcpm per il contenimento del covid-19.