di M.L.S.

A Foligno la polizia di Stato ha arrestato in flagranza, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, una 23enne, già nota alla Polizia per maltrattamenti in famiglia e per reati in materia di droga. La ragazza aveva infatti imbastito nella centralissima zona dell’ex ospedale una fiorente attività di spaccio di hashish e cocaina.

Nel corso dell’indagine e della successiva perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato, all’interno dell’appartamento che la giovane condivideva con il padre, numerosi panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 570 grammi, nonché un quantitativo pari a quasi un etto e mezzo di cocaina ed una più modesta quantità di marijuana. Un giro d’affari consistente confermato dal rinvenimento e sequestro – in quanto ragionevole provento dell’attività illecita – di una somma in contanti superiore ai 20 mila euro, denaro di cui la ragazza non ha infatti saputo giustificare il possesso.

La 23enne è stata arrestata in flagrante e tradotta nel carcere di Perugia. Non indenne il padre: all’interno della sua camera da letto è stata rinvenuta una parte non trascurabile della droga detenuta dalla giovane, per cui per l’uomo è stato denunciato per spaccio in concorso.