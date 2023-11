Due borse di studio agli studenti più meritevoli dell’istituto tecnico economico aeronautico ‘Scarpellini’ di Foligno. La particolarità? A metterle in palio è una professoressa – una lettrice di inglese, Patrizia Caprelli – in pensione: 1.000 euro, un mese della pensione, offerti ogni anno per i più bravi. L’appuntamento si rinnova e mercoledì alle 11 è prevista la cerimonia di consegna.

