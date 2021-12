Foligno, rapina l’amica e la colpisce con una ginocchiata: denuncia

Ha ricevuto la visita di un vecchio conoscente, un amico, e lo ha invitato ad entrare in casa per offrirgli un caffé. Peccato per lei che le intenzioni dell’uomo, un 35enne, erano non troppo amichevoli: l’ha rapinata per prendergli il portafogli, ma è stato bloccato e denunciato dalla polizia di Stato di Foligno.

La rapina

La vittima si è insospettita già dopo i primi saluti visto che il 35enne guardava con insistenza la borsa appoggiata sul divano. Nonostante ciò è andata a preparare il caffé e quando è tornata ha visto l’uomo con il suo portafogli in mano: alla richiesta di spiegazioni la donna è stata colpita con una ginocchiata, quindi la fuga dall’abitazione.

Denunciato

L’uomo è andato via con 100 euro in contanti e la vittima ha subito chiesto l’intervento della Volante: in breve tempo gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a ricostruire la vicenda e soprattutto a bloccare il 35enne – incensurato – rapinatore, ora nei guai per lesioni personali e rapina impropria.