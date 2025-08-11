Una lite condominiale sfociata in rissa. Questo il motivo che ha portato la polizia di Stato di Perugia ad intervenire nella periferia di Foligno: ci sono tre denunciati di 28, 42 e 56 anni.

Tutto si è sviluppato perché per il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, i due vicini ascoltano musica a volume troppo alto. O comunque fanno troppo rumore in orario notturno. «Ciò, in passato, aveva già prodotto dei litigi, sempre rimasti però sul piano verbale. Qualche giorno fa, invece, nel corso dell’ennesima discussione, il 42enne avrebbe rivolto degli insulti contro i suoi vicini, circostanza che avrebbe fatto scaturire lo scontro, anche fisico, tra i tre contendenti», spiega la questura.

Il 42enne ha avuto la peggio riportando contusioni giudicate guaribili in pochi giorni. La polizia ha accertato i fatti e, una volta ultimata la ricostruzione, ha proceduto con le denunce per rissa aggravata.