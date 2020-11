Foligno, ristoratore rapinato dietro la minaccia di un coltello

Rapina con coltello nel pomeriggio di domenica – intorno alle ore 15 – a Foligno, ai danni del titolare del ristorante/bar ‘Peter Botton… e l’asola che non c’è’ di largo Carducci, in pieno centro storico. Un soggetto – la notizia è riportata da Il Messaggero di Foligno, a firma di Giovanni Camirri – è entrato nel locale intorno alle ore 15: mascherina a coprire il viso e cappuccio della felpa in testa, si è avvicinato alle spine delle birre chiedendo se poteva averne una. Pochi istanti e l’esercente, Luigi Vagaggini, si è ritrovato con la punta di un lungo coltello puntata contro lo stomaco. Intenzioni sin troppo chiare quelle del rapinatore che, dopo essersi impossessato di alcune centinaia di euro, è fuggito a piedi. Sul posto si sono subito portati i carabinieri del Nor della Compagnia di Foligno per i primi accertamenti e la ‘caccia’ all’uomo. Non ci sarebbero indicazioni chiare sulla sua nazionalità. Elementi di interesse potrebbero invece giungere dall’analisi delle immagini delle telecamere del centro folignate. L’indagine è appena iniziata.

Condividi questo articolo su