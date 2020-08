Ha rubato un cellulare prendendolo all’interno di un’auto di un viaggiatore e poco dopo è andato al bar della stazione. Dove è stato individuato e denunciato in stato di libertà dalla polizia ferroviaria di Foligno: a finire nei guai per furto aggravato e ricettazione – aveva con sé anche un altro telefono – un 30enne marocchino già noto alle forze dell’ordine. Per l’immediata risoluzione del caso è stato fondamentale il sistema di videosorveglianza.

