Foligno, schianto a Colpernaco: muore 54enne. Grave un’altra donna

Aggiornamento lunedì ore 22 – Purtroppo la 54enne operata all’ospedale di Foligno non ce l’ha fatta: è deceduta nella prima serata di lunedì. Troppo gravi le ferite riportate nonostante i tentativi di salvarle la vita messi in atto dai sanitari.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì a Foligno, in vocabolo Colpernaco. Il bilancio è di due autovetture coinvolte e tre persone rimaste ferite. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco folignati, gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Le ferite più serie le ha riportate una donna di 54 anni del Folignate, ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale di Foligno e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a causa di una lesione che la Usl Umbria 2, in una nota, definisce «estremamente severa». L’altra donna, di circa 30 anni e residente fuori regione, è ricoverata al ‘San Giovanni Battista’ con riserva di prognosi: «Le sue condizioni appaiono stabili ed è costantemente monitorata». Meno gravi le condizioni del terzo ferito, un uomo residente fuori regione, ricoverato all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto.