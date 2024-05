Foligno: sfonda la vetrina di un bar e ruba. Arrestato 35enne

Un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante dalla polizia di Stato di Foligno per furto aggravato. Dopo aver sfondato la vetrata di ingresso di un noto bar del centro storico, l’uomo ha rubato il fondo cassa ed è fuggito dalla scena. A notare l’accaduto sono stati alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme e gli agenti della squadra Volante del commissariato di Foligno sono riusciti ad individuare il soggetto non lontano dal luogo del furto. Perquisito, è stato trovato con arnesi da scasso e contanti: quanto basta per far scattare l’arresto con traduzione nel carcere di Spoleto.

Condividi questo articolo su